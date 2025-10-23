Re Carlo e la Regina Camilla arrivano in Vaticano: oggi la storica preghiera con Papa Leone XIV

I sovrani del Regno Unito Carlo III e Camilla sono arrivati nel cortile del Palazzo Apostolico del Vaticano. Questa mattina l’incontro di preghiera con Papa Leone XIV. Un momento storico che non si ripete da circa 500 anni a seguito dello scisma della Chiesa d’Inghilterra nel 1534. Nel cortile di San Damaso i reali accolti da Mons. Leonardo Sapienza Reggente della Prefettura della Casa pontificia e dall’ordine dei Gentiluomini di Sua Santità. Per l’occasione nel cortile interno del Palazzo Apostolico sventola anche lo stendardo reale del Regno Unito. Nel pomeriggio Carlo e Camilla visiteranno la Basilica di San Paolo Fuori le Mura.