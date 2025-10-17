Caso Santanchè, procedimento per truffa sospeso fino a Consulta

L’udienza preliminare che vede imputata Daniela Santanchè e altre 4 persone per truffa aggravata ai danni dello Stato per l’utilizzo della cassa integrazione Covid è stata sospesa almeno fino al 20 febbraio 2026. Lo riferisce l’avvocato Salvatore Pino, uno dei legali della ministra del Turismo.

La gup di Milano, Tiziana Gueli, ha congelato il procedimento in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione con la Procura di Milano sollevato dal Senato sull’inutilizzabilità di alcuni atti. La sospensione del procedimento comporta anche la sospensione dei termini per la prescrizione.

L’inchiesta sulla ministra Santanchè

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata per falso in bilancio e per truffa ai danni dell’Inps. Le accuse riguardano il gruppo Visibilia, di cui Santanchè era a capo. Le opposizioni hanno presentato mozioni di sfiducia nei confronti della ministra ma la maggioranza ha finora fatto quadrato per difenderla e lei è rimasta al suo posto.