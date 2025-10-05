Maltempo, frane e allagamenti in Romagna. Piogge e venti forti anche al Sud

Nuova giornata di disagi a causa del maltempo in Italia. Piogge forti e vento hanno colpito il centro della penisola, e in particolare la Romagna e le Marche, dove numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco. La Protezione Civile mette inoltre in guardia su un possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche anche al Sud.

Nel Cesenate oltre 30 interventi dei Vigili del Fuoco

Sono più di 30 gli interventi svolti dai vigili del fuoco del Comando di Forlì-Cesena a causa del maltempo dalla mattina di oggi, domenica. In particolare, nell’area collinare, per forte vento e precipitazioni, le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per frane e smottamenti che hanno interessato la viabilità locale, mentre numerosi alberi caduti hanno bloccato le strade richiedendo interventi immediati per il ripristino della circolazione in sicurezza. La situazione più delicata si registra lungo la costa, in particolare a Cesenatico, dove la marea sostenuta ha provocato il sollevamento del livello del mare con conseguenti allagamenti. Sono in corso operazioni di soccorso alla popolazione in difficoltà e di messa in sicurezza delle aree colpite.

Cento gli interventi nelle Marche

Nelle Marche, invece, sono stati circa 100 gli interventi dei vigili del fuoco, necessari a causa del forte vento. Le richieste di intervento hanno riguardato principalmente alberi o rami caduti in strada e su alcune auto, oltre a grondaie e tendoni divelti. Non si segnalano criticità particolari. Le operazioni provincia per provincia: dieci a Pesaro e Urbino, venti ad Ancona, trenta in quelli di Macerata: venticinque in provincia di Fermo e quindici invece in quella di Ascoli Piceno.

Protezione Civile: peggioramento al Sud con piogge e venti forti

“La perturbazione atlantica in movimento dall’Europa centro-occidentale verso l’Italia, nella giornata di oggi determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni temporaleschi al Sud e una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, specie sui settori adriatici, in estensione domani a quelli ionici”, fa sapere intanto la Protezione Civile con una nota. “Sulla base delle previsioni disponibili – si legge – il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, domenica 5 ottobre, precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Sicilia e Calabria, specie sui settori tirrenici, e su Puglia e Basilicata, specie sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Inoltre, dal mattino di domani, lunedì 6 ottobre, persistono i venti forti settentrionali, con rinforzi di burrasca, sulla Puglia, in estensione ai settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia”. È stata dunque valutata, “per la giornata di domani, lunedì 6 ottobre, allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in Puglia e su settori della Sicilia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di Maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione”.