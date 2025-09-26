Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 26 settembre 2025

Ultima ora

Ragusa, ragazzo rapito a Vittoria si presenta in commissariato: sta bene

Ragusa, ragazzo rapito a Vittoria si presenta in commissariato: sta bene
LaPresse
LaPresse

Il 17enne era stato prelevato da due uomini incappucciati

 Si è presentato questa sera negli uffici del commissariato di polizia di Vittoria in provincia di Ragusa il diciassettenne rapito ieri sera da due uomini incappucciati e armati di pistola. Da quanto si apprende il giovane sta bene e in questo momento viene sentito dagli inquirenti su quanto accaduto nelle ultime 24 ore.

Appello vescovo ‘liberatelo’

Solo poche ora prima era arrivato l’appello del vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa. “Vogliamo fare appello a questi rapitori a lasciare libero il ragazzo al più presto e a restituirlo alla famiglia”, ha dichiarato in un video il vescovo che aveva anche aggiunto: “Quanto accaduto è gravissimo e ci turba e ci lascia sconvolti. Auspichiamo che le forze dell’ordine, che stanno lavorando per risolvere il caso, possano riportare questo giovane alla sua famiglia”. 

© Riproduzione Riservata