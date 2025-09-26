Ragusa, ragazzo rapito a Vittoria si presenta in commissariato: sta bene

Si è presentato questa sera negli uffici del commissariato di polizia di Vittoria in provincia di Ragusa il diciassettenne rapito ieri sera da due uomini incappucciati e armati di pistola. Da quanto si apprende il giovane sta bene e in questo momento viene sentito dagli inquirenti su quanto accaduto nelle ultime 24 ore.

Appello vescovo ‘liberatelo’

Solo poche ora prima era arrivato l’appello del vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa. “Vogliamo fare appello a questi rapitori a lasciare libero il ragazzo al più presto e a restituirlo alla famiglia”, ha dichiarato in un video il vescovo che aveva anche aggiunto: “Quanto accaduto è gravissimo e ci turba e ci lascia sconvolti. Auspichiamo che le forze dell’ordine, che stanno lavorando per risolvere il caso, possano riportare questo giovane alla sua famiglia”.