Genova, bimbo di 7 anni cade dalla finestra della scuola: è grave

Un bambino di 7 anni è precipitato dalla balaustra ad altezza tetto, al secondo piano di un edificio scolastico nel ponente di Genova, nel quartiere di Voltri. Il piccolo, in gravi condizioni, è stato soccorso dal 118 con automedica, sul posto è intervenuto d’urgenza anche l’elicottero atterrato nell’area più vicina.

Per permettere l’atterraggio è stato necessario bloccare il traffico. Il bimbo è stato trasferito d’urgenza intubato all’ospedale Gaslini di Genova.

Sull’incidente è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Valditara. “Seguo con grande apprensione quanto accaduto oggi in una scuola di Genova, dove un bambino è precipitato da una finestra ed è ora ricoverato in gravi condizioni al Pediatrico Gaslini. In questo momento il mio pensiero è rivolto innanzitutto a lui e alla sua famiglia. Un sentito ringraziamento ai soccorritori e ai medici per il pronto intervento. Sarà necessario fare rapidamente chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto”, ha fatto sapere Giuseppe Valditara.