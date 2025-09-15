Torino, “pronto a compiere attentato”: arrestato jihadista 40enne

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dagli agenti della Digos di Torino e del nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria, con il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, nei confronti di un 40enne tunisino indagato per partecipazione all’organizzazione terroristica jihadista Ansar al-Sharia.

Dalle indagini coordinate dalla Procura di Torino è emersa la partecipazione all’organizzazione terroristica del 40enne, che ha vissuto in Italia per oltre 10 anni con un nome fittizio e che “idolatrava” e sosteneva gli insegnamenti di Osama Bin Laden, fondatore di Al Qaeda. L’uomo, secondo quanto ricostruito dalle indagini, si diceva “pronto a compiere un attentato” una volta uscito dal carcere, morendo “in nome dell’Islam”.

Durante il periodo di detenzione sono stati registrati diversi suoi racconti, intervallati dai canti di nasheed tipici della propaganda islamista, nonché da storie, anche di natura mistica e citazioni sul volere di Dio, per convincere gli stranieri che di volta in volta hanno condiviso la cella a scegliere la strada del Jihad, facendo anche leva sulla mancanza di rispetto della religione islamica da parte degli occidentali e sull’esaltazione degli attentati eseguiti dallo Stato Islamico sul territorio europeo. È emerso inoltre il suo presunto progetto di impugnare le armi per onorare l’Islam, ritenendo la Sharia l’unica legge da applicare con il martirio.