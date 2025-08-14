Bolzano, morti due neonati prematuri in ospedale: ipotesi infezione batterica

Due neonati prematuri sono morti in ospedale a Bolzano. Entrambi erano ricoverati nel reparto di Terapia intensiva neonatale del capoluogo, proprio perché nati molto in anticipo rispetto al termine naturale della gravidanza. La direzione ospedaliera ha convocato una conferenza stampa per le 14.30 di oggi per fare chiarezza sull’accaduto.

Secondo quanto ricostruito fin qui, i due bambini sarebbero morti nel giro di poche ore: il primo nella giornata di martedì, il secondo nella notte tra martedì e mercoledì. Probabile che la causa sia un batterio, forse entrato in reparto dalla mamma di uno dei piccoli. Sono in corso le indagini interne per stabilire le cause del contagio.