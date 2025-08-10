Brindisi, fumo in cabina: atterraggio d’emergenza per volo diretto in Francia

Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Brindisi per un volo diretto in Francia a causa della presenza di fumo in cabina.

L’Airbus della EasyJet proveniente dalla Grecia era diretto a Nantes e viaggiava con 186 passeggeri a bordo. L’emergenza è stata comunicata dalla Torre di controllo ai vigili del fuoco alle 12.50. L’atterraggio è avvenuto alle 13.10, seguito dal convoglio antincendio. Nel momento dei controlli all’interno dell’aeromobile non si è riscontrata combustione in atto. I passeggeri e l’equipaggio sono sbarcati senza conseguenze.