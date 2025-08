Arrestato a Malpensa 24enne accusato di terrorismo: era su un aereo per il Bahrein

Era già imbarcato su un volo verso il Bahrein quando è stato intercettato e arrestato: a Malpensa, la polizia ha fermato un 24enne francese di origini marocchine, ricercato dalle autorità transalpine per reati legati al terrorismo di matrice jihadista che si era sottratto all’obbligo di firma. Il 24enne era stato segnalato in partenza dallo scalo milanese e, attraverso i sistemi informatici, la polizia di Frontiera Aerea di Malpensa ha avviato le ricerche: l’uomo è stato trovato a bordo dell’aereo per il Bahrein, che era già in fase di rullaggio sulle piste dello scalo.

Il 24enne è ora detenuto a Busto Arsizio

La polizia, in coordinamento con l’ente gestore dell’aeroporto, ha bloccato il decollo dell’aereo che è stato fatto rientrare in una piazzola di sosta. L’uomo è stato quindi fatto scendere dall’aereo e condotto negli uffici della Polaria per gli accertamenti del caso, nel corso dei quali i poliziotti hanno rinvenuto in suo possesso la chiave di un veicolo con il quale era giunto presso l’aeroporto e di cui affermava di non ricordare la targa. L’auto è stata rintracciata in un parcheggio poco distante ed è stata ispezionata. Al termine degli accertamenti, sulla base del mandato europeo emesso dalle autorità francesi, il 24enne è stato arrestato, a fini estradizionali, dai poliziotti della Polaria e da personale della Digos della Questura di Varese intervenuto sul posto. Il 24enne è al momento detenuto nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano.