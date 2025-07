Raoul Bova nomina l’avvocata Bernardini De Pace nella causa per l’affidamento dei figli con Rocio Morales

Raoul Bova ha deciso di nominare l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, sua ex suocera, come legale nella causa civile relativa all’affidamento dei figli avuti con la ex compagna Rocio Munoz Morales, dalla quale si è recentemente separato. Non solo: Bernardini De Pace ha anche assistito Bova nel depositare l’esposto che l’attore ha presentato al Garante della Privacy contro la diffusione di audio e chat privati di Bova con la modella e influencer 23enne Martina Ceretti, fatti circolare da Fabrizio Corona e successivamente rilanciati sui social anche dagli account social di Ryanair e del Torino e Napoli calcio. “È giusto che difenda chi non cede al ricatto da parte di uno come Corona. Sono fiera di lui“, ha detto a riguardo l’avvocata a LaPresse. Dopo una denuncia proprio di Bova, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per estorsione in merito agli audio: pochi giorni prima che queste diventassero pubbliche, l’attore aveva ricevuto un messaggio da un mittente ignoto che lo minacciava di mettere in circolo le sue conversazioni intime, salvo (non era esplicitato ma il senso era chiaro) che questi pagasse una somma di denaro. “Abbiamo già denunciato con l’avvocato David Leggi il tentativo di estorsione, c’è il giudice che sta valutando. Chi ha mandato gli audio dalla Spagna a Corona? Non si capisce ma ce lo dirà il magistrato”, ha affermato De Pace a riguardo. “Se pensiamo di denunciare anche Corona? Ne abbiamo di tempo, prima bisogna vedere come finisce l’inchiesta penale, poi ci muoveremo. Valuteremo. Già nell’aver fatto il reclamo abbiamo detto al Garante di procedere contro Corona, contro Ryanair, il Torino e il Napoli calcio“, ha aggiunto la legale, che è stata suocera di Raoul Bova dal 2000 al 2013, quando l’attore era sposato con la figlia Chiara Giordano.

“Bova ha la coscienza in pace, sa di aver fatto la cosa giusta”

“Come sta Bova? Ha la coscienza in pace, perché sa di aver fatto la cosa giusta: non pagare”, ha detto ancora Bernardini De Pace a LaPresse. Commentando inoltre la circostanza che Morales abbia negato che la relazione con Bova sia finita: “Chissà perché, quella è la verità. Lo dice Bova stesso nelle risposte al ricatto: ‘La mia storia è finita’. Da oltre due anni’”.