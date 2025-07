Giubileo 2025: sorpresa Papa a giovani, farà giro in Piazza

Sorpresa di Papa Leone XIV ai giovani presenti in Piazza San Pietro per la messa di benvenuto dell’evento giubilare a loro dedicato. Come confermano fonti del Vaticano, Prevost saluterà, con un giro in Papamobile, le ragazze e i ragazzi che in questi momenti partecipano alla celebrazione. A quanto si apprende il Pontefice, dopo il giro in Papamobile, dovrebbe recarsi sul Sagrato per un saluto ai presenti.