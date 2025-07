Roma, spari fuori da discoteca all’Eur: ferito buttafuori

Paura la notte scorsa al Fiesta, noto locale in zona Eur a Roma. Un uomo ha ferito con un colpo di pistola un buttafuori all’ingresso del locale, per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Esposizione e gli investigatori della Squadra mobile, che hanno avviato subito le indagini.

L’aggressore, secondo i testimoni, sarebbe un uomo di circa 40 anni, la cui posizione è al vaglio di chi indaga.

La vittima è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.