Pescara, una 12enne è morta annegata in mare: stava nuotando con i suoi fratelli

E’ morta annegata una 12enne che stava facendo il bagno in mare lungo la Riviera nord di Pescara. Prima dispersa, la bambina è stata recuperata dopo circa un’ora di ricerche condotte dai Vigili del fuoco. Trasportati con l’elicottero Drago, i sommozzatori hanno recuperato la ragazza e provato invano ad applicarle le manovre di rianimazione prima di costatarne il decesso.

Non abbiamo potuto fare di più.



Malgrado il recupero fatto dai nostri sommozzatori e il tentativo di rianimazione, la piccola è purtroppo deceduta. Ne diamo conferma con grande dolore #Pescara #24luglio2025 #vigilidelfuoco https://t.co/gD4lZCFEgG — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 24, 2025

La giovanissima stava nuotando con un fratello e una sorella, non è riemersa dall’acqua e i fratelli hanno subito segnalato il fatto alla baby-sitter che si stava occupando di un altro fratellino della vittima. Immediatamente sono partite le ricerche da parte dei bagnini della Lifeguard per soccorrere la ragazza. L’elicottero dei vigili del fuoco ha calato due sommozzatori in acqua individuando il corpo della 12enne. Un responsabile della Lifeguard, è intervenuto con la moto d’acqua per riportare la giovane a riva dove sono state subito avviate le manovre di rianimazione. La giovane è sembrata riprendersi, trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santo Spirito di Pescara, l’adolescente però è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.