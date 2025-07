Incendio a Sesto San Giovanni, morto ragazzo: non si esclude l’omicidio

Un ragazzo è morto in un incendio scoppiato nella notte a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Il rogo si è sviluppato intorno alle 3.40, in un appartamento sito al piano terra di un immobile di 4 piani in via Fogagnolo 130. Le fiamme sono divampate in uno dei vani della casa. Sul posto sono arrivati, oltre che i vigili del fuoco, anche la polizia con la Squadra Mobile di Milano che ha aperto un’indagine: non è esclusa l’ipotesi dell’omicidio dietro la morte della vittima.

La vittima non ancora identificata, non si esclude alcuna pista

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, che hanno provveduto, oltre che a bonificare l’area, anche ad evacuare l’intero edificio. Le famiglie che abitano nel palazzo sono già rientrate nei rispettivi appartamenti. Sul posto è arrivato anche il 118 e la polizia scientifica. Sono ignote al momento le generalità della vittima: il ragazzo non è ancora stato identificato a causa delle condizioni in cui il corpo è stato ritrovato. La polizia al momento non esclude che il giovane possa essere stato ucciso.