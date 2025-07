Pesca, Lollobrigida: "Marche candidate a capitale produttiva"

Le Marche “non sono più solo una regione del Centro Italia ma sono una regione centrale in Italia, per le tante idee che portano avanti. Il presidente Acquaroli ci ha chiesto e proposto di organizzare questo secondo incontro nazionale sulla pesca, dopo Mazara del Vallo, proprio qui. Ma qui avevamo avuto modo a San Benedetto del Tronto, ad Ascoli Piceno, già di incontrare il commissario europeo della pesca Kadis, con le Marche che si candidano a essere una capitale produttiva anche sulla pesca, oltre che nella piccola e media industria, nelle grandi, nei grandi marchi della qualità”. Così il ministro all’agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Francesco Lollobrigida, alla Loggia dei Mercanti di Ancona per l’evento ‘Sostenibilità, Innovazione e Cooperazione nella Blue Economy per il mare‘.

“Quindi una grande regione alla quale noi abbiamo voluto dedicare questo evento, un evento molto importante che mette insieme le nazioni che affacciano sull’Adriatico – ha aggiunto Lollobrigida – Quelle che fanno parte dell’Unione europea e quelle che fanno parte dell’Europa ma non dell’Unione europea, con le quali dialogare per crescere insieme. Questo è quello che la nostra Italia vuole fare, passando per il porto per definizione che guarda a Est, ‘la porta dell’Est’ veniva definita Ancona, ed è oggi nella possibilità di farlo con una Regione che da questo punto di vista è di supporto per l’azione strategica del governo”.