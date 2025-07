Scontro frontale in Sardegna, morti due ragazzi di 17 e 18 anni

Tragico incidente stradale questa mattina in Sardegna. Intorno alle 9 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in viale Costa Smeralda, all’ingresso di Arzachena, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Una era occupata da tre ragazzi, due 17enni e un 18enne alla guida, tutti di origine marocchina dipendenti di un parco acquatico nella zona, e l’altra da due donne, due amiche tedesche in vacanza in Costa Smeralda.

Il tragico bilancio

Tragico il bilancio: sono morti un 18enne e un 17enne, l’altro ragazzo è stato trasportato in ospedale in elisoccorso ed è in condizioni disperate. In ospedale anche le due donne, che non sono in pericolo di vita, e che viaggiavano a bordo del suv che si è scontrato con la Ford Fiesta dei ragazzi. La squadra dei vigili del fuoco ha lavorato a lungo per estrarre un ferito dalle lamiere. Presente la polizia locale di Arzachena.