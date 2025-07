Sindaci più amati d’Italia 2025: la classifica del Sole 24 Ore

E’ stata pubblicata oggi la classifica dei sindaci più amati d’Italia 2025. Il Governance Poll 2025, la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore per rilevare il gradimento di sindaci e governatori, vede il trionfo fra i sindaci del primo cittadino di Ascoli Marco Fioravanti e fra i governatori la conferma di Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia). Le classifiche sono pubblicate sul Sole 24 Ore del Lunedì in edicola questa mattina, lunedì 7 luglio.

Migliora il gradimento dei sindaci: a superare la soglia del 50% di consenso sono l’85% dei sindaci nel 2025, contro il 77,5% nel 2024. Tra i presidenti di Regione, è il 72% a ottenere il “sì” di almeno la metà degli interessati. Va ricordato che il Governance Poll non è un sondaggio elettorale, ma una rilevazione che misura la disponibilità a rivotare sindaci e presidente delle Regioni in carica, senza proporre candidati alternativi. Un sondaggio, dunque, che misura il gradimento di sindaci e governatori in carica.

La classifica dei sindaci

La classifica dei sindaci vede il trionfo del primo cittadino di Ascoli Marco Fioravanti. Al secondo posto si piazza Michele Guerra (Parma), vincitore lo scorso anno. Chiudono il podio, alla pari, Vito Leccese, alla sua prima prova nel Governance Poll dopo l’elezione lo scorso anno a sindaco di Bari, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, frequentatore abituale delle vette della classifica (nel 2024 era secondo), che ora è anche presidente dell’Anci. Agli ultimi posti i sindaci delle città del Sud, mentre per quel che riguarda Milano, Giuseppe Sala risale di dieci posizioni arrivando al nono posto.

Marco Fioravanti (Ascoli Piceno)

Michele Guerra (Parma)

Vito Leccese (Bari) Gaetano Manfredi (Napoli)

Mattia Palazzi (Mantova) Paolo Calcinaro (Fermo) Mario Conte (Treviso) Pierluigi Biondi (L’Aquila)

Valeria Cittadin (Rovigo) Alan Fabbri (Ferrara) Jamil Sadegholvaad (Rimini) Massimo Mezzetti (Modena) Chiara Frontini (Viterbo) Giuseppe Sala (Milano) Clemente Mastella (Benevento)

Marco Scaramellini (Sondrio) Alessandro Canelli (Novara)

Vincenzo Voce (Crotone)

Diego Ferrara (Chieti) Alessandro Tomasi (Pistoia) Marco Massari (Reggio Emilia) Maria Aida Episcopo (Foggia) Katia Tarasconi (Piacenza) Matilde Celentano (Latina)

Fioravanti: “Gioia incredibile”

Marco Fioravanti (FdI), sindaco di Ascoli Piceno al secondo mandato, è al primo posto per gradimento a livello nazionale. Fioravanti da novembre scorso ricopre anche il ruolo di presidente del Consiglio dell’Anci. “Sindaco più amato d’Italia. Una gioia incredibile, un risultato straordinario, che testimonia l’enorme apprezzamento per il lavoro che stiamo portando avanti per la nostra città. Ascolto e dialogo, visione e concretezza: grazie a tutti per questo splendido buongiorno, vi voglio bene”. Questo il primo commento, sui suoi canali social, del sindaco ascolano.

Fioravanti ha poi aggiunto: “Ho creato un rapporto orizzontale con i cittadini, il primo martedì del mese organizzo il ‘caffè del sindaco’ in cui i cittadini possono parlare liberamente con me e dunque ognuno ha l’opportunità di incontrare il proprio sindaco. Questo ha generato un bel rapporto e anche tante pressioni e critiche, ma anche la capacità di fare scelte, perché le persone non ti giudicano sulle parole ma sui fatti concreti e sull’azione amministrativa. Molto tempo lo dedico alle delibere, al consiglio comunale e a fare scelte per attivare atti che portano alla costruzione e rigenerazione della città”. Secondo Fioravanti, per il quale la scelta che ha maggiormente inciso sul suo gradimento è “aver avuto la capacità di costruire una visione delle città. Ascoli sa dove vuole arrivare da qui ai prossimi dieci anni, sono scelte fatte dal basso mettendo insieme i desiderata dei cittadini, dando una visione. Il Pnrr ci ha aiutato: noi siamo in proporzione il quarto Comune per fondi Pnrr e li abbiamo destinati sulla rigenerazione del patrimonio comunale, il 95% lo recuperiamo creando alloggi che daremo in affitto a basso costo a chi porterà la residenza per combattere lo spopolamento e recuperare abitanti. Poi ci sono gli investimenti sul green, per attivare nuovi lavori attraverso al transizione”.

La classifica dei governatori

La classifica vede fra i Governatori la conferma di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della conferenza delle Regioni, seguito dal veneto Luca Zaia. Alberto Cirio, Governatore del Piemonte, conquista la medaglia di bronzo completando un podio monopolizzato dal centrodestra del Nord. Al quarto posto, invece, il governatore di centrosinistra della Toscana Eugenio Giani che vede crescere il proprio consenso di 6,5 punti sull’anno scorso e di più del 13% sul 2023. I numeri premiano anche Francesco Acquaroli nelle Marche: con un salto del 7,5% sul 2024.