Foto dall'archivio

Un’esplosione, causata probabilmente da una bombola da campeggio, ha causato il crollo di parte di una palazzina a Torre del Greco (Napoli), in largo Benigno. Intervenuti subito sul posto, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale hanno estratto dalle macerie un uomo, ferito ma non in maniera grave, che è stato poi portato in ospedale dai sanitari del 118. Al momento sono in corso le verifiche per accertare se ci sono altre persone sotto le macerie ma non sono giunte segnalazioni di persone disperse. I vigili del fuoco stanno verificando la staticità del palazzo, che sembrerebbe non presentare particolari problemi.

Sindaco Torre del Greco: “Esplosione causata da una bombola da campeggio di 5 litri”

“Mi sono precipitato qui sul posto appena appresa la notizia. Dalle prime verifiche sembra che non ci siano feriti gravi“. Così a LaPresse il sindaco di Torre del Greco (Napoli), Luigi Mennella, sull’esplosione causata da una fuga di gas che ha causato il crollo parziale di una palazzina in largo Benigno.

“Un uomo ferito è stato estratto dalle macerie e portato in ospedale ma le ferite non sono gravi – spiega Mennella – c’è stato poi l’intervento dei soccorritori per una donna disabile che era rimasta bloccata ed è stata aiutata ad uscire dalla sua abitazione. Sul posto sono presenti i tecnici del Comune con i vigili per la verifica della staticità del palazzo, che sembrerebbe buona. Siamo comunque in contatto costante con la prefettura di Napoli”. L’esplosione, secondo una prima ipotesi, sarebbe stata causata “da una piccola bombola da campeggio da 5 litri che era collocata in un locale”, aggiunge Mennella.

