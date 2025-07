Immagine dall'archivio

Il corpo dell'uomo è stato individuato oltre 300 metri al di sotto della vetta

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi nella zona della Cima Argentera, comune di Valdieri, in provincia di Cuneo. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 11 per un alpinista precipitato in fase di discesa appena sotto la cima della Montagna. Sul posto è stato inviato l’elicottero che lungo il trasferimento ha recuperato un tecnico aggiuntivo del Soccorso Alpino a supporto dell’equipe. Dopo un approfondito sorvolo della Montagna, il corpo dell’uomo è stato individuato oltre 300 metri al di sotto della vetta.

La salma è stata poi recuperata ed elitrasportata a valle.

