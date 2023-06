L'ex terrorista di Avanguardia nazionale ritenuto tra gli esecutori dell'attentato alla stazione bolognese del 2 agosto del 1980

È stato arrestato Paolo Bellini, condannato nel giugno scorso dalla Corte d’Assise di Bologna. É quanto apprende LaPresse da fonti legali dell’ex terrorista. Bellini, ex di Avanguardia nazionale, è ritenuto tra gli esecutori della strage della stazione di Bologna, del 2 agosto del 1980. Nell’attentato rimasero uccise 85 persone, oltre 200 i feriti. Nel 2020 l’inchiesta della Procura generale di Bologna ha concluso che Paolo Bellini era esecutore insieme agli ex Nar, già condannati in precedenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata