Udienza preliminare rinviata all'11 settembre. I legali ottimisti

Si è conclusa con un rinvio all’11 settembre l’udienza preliminare per il nuovo filone processuale legato al caso di Alessia Pifferi, che vede imputati la legale difensore della 39enne condannata all’ergastolo, Alessia Pontenani, il consulente psichiatrico Marco Garbarini, le specialista di San Vittore, Paola Guerzoni e Letizia Marazzi, e altre due professioniste, Federica Martinetti e Maria Fiorella Gazale. Nel corso dell’udienza i legali di Martinelli, Guerzoni, Marazzi e Garbarini hanno preannunciato di voler chiedere il rito abbreviato, mentre gli altri andranno in dibattimento. Parla di “clima sereno”, Mirko Mazzali legale di una delle professioniste coinvolte, che aggiunge di avere piena fiducia nella giustizia. “Con l’avvocato Pontenani – dice Corrado Limentani, che difende la collega- stiamo ancora valutando il rito, ma siamo sicuri che sarà scagionata da questa accusa infondata. Abbiamo fatto richiesta esplicita di essere ascoltati, vuole dire la sua per dimostrare l’assoluta infondatezza di questa accuse”. Non c’è stata invece la ricusazione del gup Roberto Crepaldi, chiesta dal pm Francesco De Tommasi.

