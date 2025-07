Blitz della Guardia di Finanza: sequestrati 55 kg. di sostanze stupefacenti

Spedizioni tracciate con il GPS e pacchi consegnati in locker point diffusi in tutta la provincia di Bologna, soprattutto in stazioni di servizio e centri commerciali. Era questo il modus operandi di una rete di trafficanti che inviava droga dalla Spagna in Italia. I finanzieri della Compagnia di Molinella (Bologna) e del Nucleo Polizia Economico Finanziaria–Sezione Goa hanno eseguito una significativa operazione antidroga che ha portato al sequestro complessivo di oltre 55 chilogrammi di sostanza stupefacente, 5mila euro in contanti e all’arresto di un soggetto coinvolto in un articolato sistema di spedizioni postali provenienti dalla Spagna. Le indagini, dirette dalla Procura di Bologna, hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro, in più fasi operative, ben 23 pacchi occultati tra le normali spedizioni presso un hub logistico di spedizioni, risultati contenere: Kg. 54,554 di hashish; cocaina; sugar wax (anfetamina in pasta resinosa); marjuana; flaconi di anabolizzanti e ormoni per la crescita, la cui detenzione è regolamentata da specifiche norme di settore. Immessa sul mercato, la droga sequestrata avrebbe fruttato 700mila euro.

