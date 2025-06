Sul posto 8 squadre dei vigili del fuoco. Recuperato il corpo di un 35enne inizialmente disperso. 12enne in terapia intensiva

A partire dalle ore 3:15 di questa mattina i vigili del fuoco di Torino stanno intervenendo in via Nizza 389 a Torino in seguito ad uno scoppio di un appartamento e conseguente incendio che ha coinvolto anche appartamenti vicini. Il bilancio è di un morto e cinque persone rimaste ferite nello scoppio, sono tre adulti e due ragazzi, uno dei quali con importanti ustioni. Sul posto sono presenti 8 squadre dei vigili del fuoco.

Trovato senza vita 35enne disperso

È stato ritrovato senza vita il 35enne disperso in seguito all’incendio causato dall’esplosione in via Nizza, al civico 389, a Torino. Dell’uomo non si avevano più notizie e non si era riusciti a contattarlo. I vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere del 35enne all’interno di una delle unità immobiliari coinvolte nell’incidente.

12enne in terapia intensiva per ustioni

È ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Regina Margherita di Torino un ragazzino di 12 anni rimasto coinvolto nell’incendio, causato da una esplosione, in via Nizza. Il 12enne ha riportato ustioni sul 30% del corpo ed è in prognosi riservata. Sempre al Regina Margherita è ricoverata la piccola di 6 anni, travolta dal crollo di un muro. La bambina è in buono stato di salute, ma sotto osservazione per precauzione. Al Cto, invece, sono stati portati due uomini e una donna. Uno dei due uomini ha riportato ferite che hanno richiesto delle suture mentre la donna è già stata dimessa.

