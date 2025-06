Immagine dall'archivio

La scoperta è avvenuta intorno alle 15 nei pressi del 'Centro cicogne' del Parco del Serio

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto tra le sterpaglie in fiamme questo pomeriggio nel territorio di Romano di Lombardia, nella Bergamasca. La scoperta è avvenuta intorno alle 15 nei pressi del ‘Centro cicogne’ del Parco del Serio, da parte dei vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Treviglio. L’uomo – secondo quanto si apprende – è stato identificato dai familiari in un 78enne residente nella zona. La morte sarebbe di natura accidentale: l’uomo, in base ai primi accertamenti – era probabilmente intento a bruciare delle sterpaglie, ma purtroppo è rimasto coinvolto nelle fiamme perdendo la vita.

