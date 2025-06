Il ritrovamento a Cascina Mongiardino a Villanova del Sillaro. Il giovane è stato ucciso con colpo al torace

Il cadavere di un giovane 21enne è stato trovato ieri sera nei campi vicino Cascina Mongiardino a Villanova del Sillaro, nel Lodigiano, a poca distanza dall’A1. Il giovane di origine marocchina, Kaoukeb Raji Mohamed, risulta senza fissa dimora e in passato era domiciliato tra Novara e Varese. Aveva precedenti per stupefacenti. Secondo le prime indagini il 21enne è morto per un colpo di arma da fuoco al torace, probabilmente tra giovedì e venerdì. Indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Lodi.

