Davide Gorla è morto ieri sera nel suo negozio di penne di lusso

È un uomo di 50 anni di Castellanza, nel Varesotto, il fermato per l’omicidio di Davide Gorla, ucciso ieri a coltellate a Busto Arsizio nel suo negozio di penne di lusso in una corte nota della cittadina.

Omicidio a Busto Arsizio, le indagini

Secondo le prime risultante investigative i due si conoscevano perché il 50enne aveva affittato un appartamento a Gorla nello stesso palazzo di Castellanza dove anche lui viveva. Al momento non risultano dissidi tra i due, ma le indagini sono ancora in corso e non è escluso un movente economico. Fermato dagli investigatori della Polizia e della Squadra Mobile nella sua abitazione, il 50enne ha negato di aver ucciso il commerciante e non ha rilasciato alcuna dichiarazione agli investigatori.

A lui gli uomini della Polizia sono arrivati tramite la visione delle numerose immagini delle telecamere cittadine che lo hanno ripreso nei pressi del negozio da cui poi è uscito, sempre inquadrato. Gli investigatori stanno sentendo anche i diversi testimoni che erano in zona al momento dell’omicidio. Quando è stato fermato nella notte, il presunto killer si era cambiato gli abiti ed era pulito.

Chi era Davide Gorla

La vittima si chiama Davide Gorla, commerciante di 65 anni, ucciso mercoledì sera intorno alle 18. Era titolare di un negozio di cartoleria nella centralissima via Milano, è stato raggiunto da diversi fendenti sferrati da un individuo che subito dopo si è dato alla fuga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata