Un operaio travolto da una lastra a Botticino. In una cava a Faloppio un lavoratore travolto dai detriti

Due uomini hanno perso la vita lunedì mattina in due diversi incidenti sul lavoro in Lombardia. A Botticino, in provincia di Brescia, un operaio di 54 anni impegnato in lavori di estrazione e lavorazione di marmo nella cava è stato travolto da una lastra di marmo, per cause ancora in corso di accertamento. Dopo le operazioni di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco, è stato trasportato in codice rosso con elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia ove è successivamente deceduto nel reparto di rianimazione. Sul posto sono giunti il personale della Stazione di Botticino, la polizia mineraria e l’Ats di Brescia, che ha informato l’autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro della cava.

In provincia di Como un 57enne schiacciato dai detriti in una cava

A Faloppio, nel Comasco, un 57enne è morto schiacciato mentre era al lavoro in una cava in località Fornace. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.20 circa. Secondo una prima ricostruzione, è rimasto schiacciato dai detriti durante alcune operazioni all’interno della cava. Una volta estratto, il personale del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e personale Areu, anche i carabinieri e tecnici di Ats Insubria.

