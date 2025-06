Gli agenti avrebbero sottratto oltre 35 mila euro ai proprietari di un'abitazione

La Squadra Mobile di Roma ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre poliziotti del commissariato Salario Parioli e nei confronti di un soggetto di nazionalità albanese. Le indagini della Mobile, fondate sulle dichiarazioni della vittima, sulla acquisizione e visione dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona, nonché su un’analisi approfondita dei tabulati telefonici, hanno consentito di acquisire gravi indizi a carico dei quattro indagati per rapina consumata all’interno di un’abitazione in via Carmelo Maestrini.

Gli agenti avrebbero trafugato 35.900 euro

Lo scorso 27 marzo gli indagati, dopo essersi introdotti all’interno di un’abitazione, avvalendosi dei distintivi della Polizia di Stato, con il pretesto di dover procedere ad una perquisizione domiciliare, dopo avere intimato ai due proprietari di casa di rimanere in soggiorno, si sono impossessati di 35.900 euro custoditi nella cassaforte collocata nella camera da letto, aprendola e successivamente chiudendola con le apposite chiavi che si sono portati via con loro allontanandosi dal luogo. Ai tre indagati poliziotti è stato contestato anche il reato di perquisizione illegittima

