La vittima è un militare della compagnia di Francavilla Fontana. Sparatoria nata dopo che un auto non si è fermata all'alt

Un carabiniere è morto stamani sulla strada Francavilla-Grottaglie, in provincia di Brindisi, raggiunto da colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto apprende LaPresse, il militare dell’Arma, in servizio alla Compagnia di Francavilla Fontana, ha perso la vita in una sparatoria al termine di un inseguimento sulla strada tra Francavilla e Grottaglie.

Carabiniere ucciso nel Brindisino, auto non si è fermata all’alt

Non è ancora certo se l’inseguimento sia nato perché l’auto non si è fermata all’alt intimato dalla pattuglia dei carabinieri. Al momento sono in corso le ricerche del veicolo.

Brindisi, chi era il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana

Il militare dell’Arma, Carlo Legrottaglie – questo il suo nome, secondo quanto apprende LaPresse – era un brigadiere di 59 anni, in servizio alla Compagnia di Francavilla. La sparatoria è avvenuta nella zona industriale di Francavilla Fontana, nel Brindisino, durante attività di controllo. I carabinieri stavano inseguendo una auto che è uscita di strada. Uno dei due uomini all’interno del veicolo si è dato alla fuga, mentre l’altro è uscito sparando contro il brigadiere.

Carabiniere ucciso in sparatoria sarebbe andato in pensione a breve

Carlo Legrottaglie, il brigadiere di 59 ani, ucciso nel corso di una sparatoria, sarebbe andato in pensione tra poche settimane. Lo apprende LaPresse. Legrottaglie, originario di Ostuni, è stato ucciso da un uomo dopo un inseguimento nella zona industriale di Francavilla, nel Brindisino.

Carabiniere ucciso, in corso ricerche dei responsabili

Sono in corso le ricerche dei due uomini che erano nell’auto coinvolta nell’inseguimento a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Secondo quanto finora accertato, l’auto è finita fuori strada: uno dei due malviventi si è dato alla fuga, mentre l’altro ha sparato contro il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, uccidendolo. I due sono scappati a piedi. Il 59enne, prossimo alla pensione, lascia una moglie e due figlie. Ancora in corso gli accertamenti sull’origine dell’inseguimento che potrebbe essere nato in seguito a un mancato rispetto dell’alt da parte della pattuglia del Radiomobile.

Mattarella: “Profondo dolore, rapida cattura responsabili”

“Ho appreso con profondo dolore la notizia dell’uccisione del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, avvenuta questa mattina nei pressi di Francavilla Fontana, durante un intervento operativo seguito ad un controllo stradale. Nel confidare che si arrivi rapidamente alla cattura dei responsabili, desidero esprimere a lei, Signor Comandante Generale, ed all’Arma dei Carabinieri sentimenti di solidarietà e vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo.

Crosetto: “Un servitore dello Stato”

“A nome mio personale e di ogni donna e uomo della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica morte del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, servitore dello Stato vilmente ucciso mentre svolgeva, con coraggio e senso del dovere, il proprio lavoro a difesa e a tutela della collettività. Ci ha lasciato tenendo fede al giuramento prestato: proteggere a qualsiasi costo i cittadini e l’Italia. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo ai familiari, ai colleghi dell’Arma e al Comandante Generale Salvatore Luongo“. Lo scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Salvini: “Preghiera per carabiniere ucciso, grazie a chi ci protegge”

“Una preghiera. E un pensiero alle migliaia di donne e uomini in divisa che ogni giorno, a rischio della loro vita, ci proteggono”. Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini dopo l’uccisione di un carabiniere nel brindisino.

Tajani: “Vicino a famiglia brigadiere capo Legrottaglie”

“Sono vicino alla famiglia del brigadiere capo Carlo Legrottaglie brutalmente assassinato mentre svolgeva il proprio dovere. Tra pochi giorni sarebbe andato in pensione dopo aver servito con onore l’Arma dei carabinieri. Al generale Luongo, alle donne e agli uomini dei carabinieri, va la mia solidarietà in questo momento di dolore. Mi auguro che i responsabili vengano trovati e nel suo ricordo e di tutti i caduti delle forze dell’ordine, continuerà il nostro impegno nella lotta alla criminalità”. Lo scrive sui social il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani.

Il sindacato dei carabinieri: “Dolore immenso, piangiamo un fratello”

Il Sim, sindacato dei carabinieri, esprime “il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del collega caduto all’alba di questa mattina nell’adempimento del proprio dovere, durante un’attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Il nostro pensiero va anche ai colleghi della Compagnia di Francavilla e a tutta l’Arma dei Carabinieri, oggi unita da un dolore che colpisce ogni donna e ogni uomo in uniforme”. È quanto si legge in una nota. Secondo le prime ricostruzioni, il brigadiere sarebbe rimasto ucciso durante una sparatoria al termine di un inseguimento sulla strada che collega Francavilla a Grottaglie. “I dettagli sono ancora in fase di accertamento, ma resta una tragica certezza: oggi l’Arma perde un servitore dello Stato, e l’Italia perde un cittadino coraggioso che ha pagato con la vita il proprio impegno per la sicurezza di tutti. Non è il momento della polemica, né della strumentalizzazione. È un momento di lutto e raccoglimento per tutta la famiglia dell’Arma”.

“Tuttavia, non possiamo non sottolineare, con dolore e con fermezza, che il clima di crescente violenza nei confronti degli operatori di polizia, che da anni denunciamo pubblicamente, continua purtroppo a produrre conseguenze gravissime e inaccettabili. Non si può più ignorare il contesto in cui i nostri colleghi operano quotidianamente: fatto di aggressioni, minacce, attacchi fisici e verbali che, in alcuni casi, come oggi, sfociano in tragedie irreparabili. Serve una presa di coscienza collettiva, serve rispetto, serve protezione concreta per chi ogni giorno, con spirito di servizio e sacrificio, lavora per garantire legalità e sicurezza. Il SIM Carabinieri si stringe commosso attorno ai familiari del brigadiere caduto e rinnova il proprio impegno a difendere la dignità, la sicurezza e i diritti di ogni carabiniere. Oggi piangiamo un fratello. Non dimenticheremo”.

Il cordoglio della Polizia di Stato

Il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, “congiuntamente alle donne e agli uomini della Polizia di Stato”, in una nota esprime “profondo cordoglio e commossa vicinanza al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e per il suo tramite alla famiglia del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, deceduto in servizio stamattina, in provincia di Brindisi”.

Valditara: “Profondo cordoglio per tragica scomparsa carabiniere”

“Esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del carabiniere ucciso questa mattina a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, mentre svolgeva il proprio dovere. Alla sua famiglia, all’Arma dei carabinieri e alla comunità locale rivolgo la mia più sentita vicinanza”. Così su X il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in merito al carabiniere rimasto ucciso questa mattina.

