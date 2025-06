Il 24 settembre è in programma la prima udienza

Il gup del Tribunale di Bologna ha rinviato a giudizio, con l’accusa di omicidio aggravato, Leonardo Magri, accusato di aver ucciso la moglie Daniela Gaiani, trovata senza vita sul proprio letto il 5 settembre 2021 a Castello d’Argile, in provincia di Bologna. A confermarlo a LaPresse è stata l’avvocata Barbara Iannuccelli, legale dell’associazione ‘La Caramella Buona onlus’, che si occupa di lotta alla pedofilia e del contrasto alla violenza sulle donne, e parte civile nel processo che comincerà il 24 settembre prossimo. “Il gup ha disposto il rinvio a giudizio perché ritiene solidi gli elementi di prova dell’accusa”, ha spiegato Iannuccelli. “Come Associazione ci siamo battuti affinché la vittima di questo femminicidio non subisse un duplice sfregio, con il tentativo di una umiliazione eterna. Perché architettare un omicidio, simulando il suicidio, avrebbe lasciato nei suoi familiari il ricordo di una pazza che ha voluto farla finita – prosegue -. La cosa che mi ha colpito di più è stata in udienza la mamma di Daniela, una signora anziana, che ha ascoltato tutte le argomentazioni della difesa senza mai batter ciglio, e che ha trovato proprio nell’amore per la figlia la forza di andare avanti”.

