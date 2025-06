Inaugurazione settimana delle Marche a Expo 2025

La settimana della regione si svolgerà sotto il claim: 'ARS: Genio e capacità made in Marche'

Si è inaugurata la Settimana delle Marche a Expo 2025 Osaka. L’evento, alla presenza del Commissario Generale per l’Italia ad Expo 2025 Osaka Mario Vattani, è stato aperto dal saluto del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, collegato in diretta con Osaka da Palazzo Raffaello. A seguire, l’assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini, intervenuto da Osaka, ha raccontato la giornata inaugurale.

Le Marche ad Expo

“La presenza delle Marche ad Expo Osaka 2025 è sicuramente una importante opportunità per il nostro territorio, le imprese e l’internazionalizzazione del Made in Marche – ha detto il presidente Acquaroli – . Grazie alla sinergia del “Sistema Marche”, ci presentiamo a un evento sempre straordinario, aprendoci a circuiti, mercati e culture diverse, ma sempre più attenti alla qualità, al design e all’artigianalità che rendono unici i prodotti marchigiani. Sono convinto che questa occasione ci offrirà nuove opportunità per far crescere il nostro sistema produttivo. Il nostro export continua ad aumentare ed è già orientato anche verso questa parte del mondo, ma Osaka ci permetterà di esplorare nuovi orizzonti e rappresenta non solo un momento di conoscenza e approfondimento, ma anche una preziosa occasione di scambio e contaminazione culturale e imprenditoriale. Una contaminazione positiva, che saprà offrire nuovi stimoli e aprire importanti possibilità di sviluppo. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante missione in particolare al Commissario Vattani, all’assessore Antonini, alla struttura regionale che ha lavorato per la nostra presenza ad Expo e alle imprese presenti”.

“Le Marche arrivano ad Osaka con molte attività legate alla promozione del territorio, delle manifatture e del sapere far artigiano – ha sottolineato il Commissario Vattani -. La Regione ha preparato bene e con anticipo la sua missione in Asia, con un programma articolato ed eterogeneo. Il nostro Padiglione, grazie alla presenza eccezionale delle Regioni, è una piattaforma strategica per aggiornare l’immagine dell’Italia in un mercato centrale come quello del Giappone“.

La delegazione marchigiana

“Siamo qui – ha raccontato Antonini – con una folta delegazione marchigiana di imprenditori e associazioni di categoria e il padiglione Italia, dove ci troviamo, è sicuramente il più preso d’assalto. Sono migliaia i visitatori che arrivano affrontando anche file di ore. Tutto ciò avrà sicuramente una ricaduta per l’Italia, ma anche per le Marche che al padiglione Italia ha dato il suo apporto in grande collaborazione con il Commissario Vattani. Oggi abbiamo avuto la cerimonia di inaugurazione con un momento di spettacolo degli Sbandieratori di Ascoli che ha generato enorme entusiasmo tra il pubblico presente e i giornalisti giapponesi. Abbiamo inaugurato anche la Mostra su tradizione e innovazione e presentato le nostre eccellenze enogastronomiche. Il programma è fittissimo e proseguirà per tutta la settimana. Protagoniste le aziende marchigiane che dentro e fuori il Padiglione stanno partecipando a incontri e situazioni che potranno portare ad accordi e partnership commerciali per noi fondamentali”.

Oltre 50 eventi in una settimana

Durante tutta la settimana (1-7 giugno), il Padiglione Italia ospiterà oltre 50 eventi tra mostre, workshop, talk, seminari e performance. Cuore del programma la mostra “Ars: tradition and innovation”, che dialoga tra tradizione culturale e manifatturiera marchigiana e sensibilità artistica giapponese. Sei nicchie espositive presentano le eccellenze produttive marchigiane in diversi settori, mentre le Università di Macerata e Camerino, insieme a oltre 60 aziende, rappresentano l’intero territorio regionale. Gli Sbandieratori e Musici della Quintana di Ascoli Piceno e il Maestro Giovanni Allevi che suonerà domani accompagnato da un’orchestra d’archi giapponese, arricchiscono il programma con momenti di spettacolo e connessione culturale. Eventi e incontri esclusivi si svolgono anche fuori dal Padiglione, a Osaka e Tokyo, grazie alla collaborazione con ICE Agenzia, Camera di Commercio Italiana in Giappone, Consolato Generale d’Italia e Istituto Italiano di Cultura. “Ars: the Marche’s genius and skills / ARS: Genio e capacità made in Marche” è lo slogan che accompagna la settimana, sottolineando i valori che rendono la Regione Marche riconoscibile e apprezzata nel mondo, con un occhio sempre rivolto all’innovazione e al legame con la propria terra.



