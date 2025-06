l’assessore Antonini col presidente in pectore Francesco Ukon Formiconi

Una comunità che sarà un ponte non solo ideale tra le culture e tradizioni, ma anche a supporto dello sviluppo economico

L’intensa settimana delle Marche ad Expo Osaka 2025 (1-7 giugno), vedrà l’avvio di un “Circolo amici delle Marche in Giappone, nuova realtà associativa che si è costituita con soci fondatori marchigiani residenti nelle città di Tokyo, Osaka, Chiba, impegnati in diversi campi, tra i quali economico, istituzionale, enogastronomico, culturale, e uniti dall’amore per la terra di origine.

La nuova associazione Giappone – Marche

“La nascita di una nuova realtà associativa in Giappone – dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Maria Antonini con delega ai Marchigiani nel Mondo – è motivo di grande soddisfazione. Una comunità di marchigiani che sarà un ponte non solo ideale tra le nostre culture e tradizioni, ma anche a supporto dello sviluppo economico e di scambi commerciali tra imprese. L’Expo è una cornice prestigiosa che sono certo l’Associazione potrà cogliere per consolidare un rapporto di amicizia con la nostra terra che viene da lontano, dall’epoca rinascimentale protagonista nella nostra Settimana ad Expo”.

Un legame antico

Un antico legame quello tra le Marche e il Giappone che si può far risalire alla fine del Cinquecento, quando la prima ambasceria di giovani aristocratici giapponesi, partiti per un viaggio durato dal 1582 al 1590, fece tappa anche nelle Marche. Lo documentò Guido Gualtieri, letterato di origini marchigiane, segretario alle lettere latine di Papa Sisto V al secolo Felice Peretti di Grottammare, nella sua opera di pregio – Relationi della venuta degli ambasciatori giapponesi a Roma, fino alla partita di Lisbona – che all’epoca raggiunse un’ampia popolarità. I quattro giovani, accolti a Roma dal pontefice marchigiano, parteciparono alla sua incoronazione e prima di imbarcarsi per raggiungere altre destinazioni europee passarono, tra accoglienze trionfali, a Camerino, Tolentino, Macerata, Recanati, Ancona, Loreto, Senigallia, Fano e Pesaro ospiti nel palazzo del duca di Urbino Francesco Maria II della Rovere.

Il ritratto Itō Mancho, giovane capodelegazione di quella prima ambasceria giapponese, accoglie i visitatori del padiglione Italia all’Expo di Osaka ed è stato presentato da Mario Vattani, commissario generale Italy Expo 2025 Osaka (https://www.youtube.com/watch?v=ZaQzWw94p5w). Realizzato da Domenico Tintoretto nel 1585 in occasione del passaggio a Venezia della delegazione, riconduce a Guido Gualtieri e alla sua opera dedicata a quel primo viaggio di quattro giovani giapponesi in Europa, per loro terra misteriosa quanto per gli abitanti del nostro continente erano le isole del Sol Levante.

Dall’Expo una realtà da coltivare

La nuova associazione “Circolo Amici delle Marche in Giappone”, lanciata all’EXPO Osaka 2025, rientra tra le finalità della Legge Regionale 39/97 “Interventi a favore dei marchigiani all’estero” e rappresenta un importante strumento di aggregazione e promozione, anche per favorire la conoscenza del territorio marchigiano come meta turistica, nonché di valorizzazione dei diversi aspetti, come creatività, cultura, ricerca scientifica, capacità innovativa e saper fare marchigiano, che provengono da una lunga tradizione chiamata ad entrare con fiducia nel futuro.

