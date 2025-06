Seminario e alcuni momenti del concerto di ieri del Maestro Giovanni Allevi

Tra i momenti di spettacolo il concerto del Maestro Giovanni Allevi

Oggi ad Osaka, nell’ambito della settimana delle Marche ad Expo Osaka 2025 (1-7 giugno), si è svolto il Seminario Internazionale ‘Communities, industries, places: the role of technology for improving wellbeing and development’, proposto dall’Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con il consorzio del progetto Horizon 2020 TRUST.

Il contributo degli Atenei delle Marche

Preziosa l’attività delle università per favorire la conoscenza delle nuove tecnologie e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è la considerazione dell’assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini: “Siamo molto attenti e vicini a tutto ciò che riguarda la ricerca – ha specificato – perché riteniamo che le università e la ricerca siano fondamentali per sostenere anche le nostre attività di amministrazione del territorio. Questo scambio di competenze e di esperienze è indispensabile: senza la disponibilità e la presenza delle università e di chi ci dà gli strumenti per poi sostenere le aziende, le imprese, ma anche il singolo cittadino nello sviluppo, nell’arricchimento personale e territoriale, tutto sarebbe difficile se non impossibile. La Regione Marche mette a disposizione tutto l’ecosistema anche imprenditoriale, le nuove conoscenze e i nuovi orizzonti che possono essere raggiunti attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale”. Sosteniamo l’innovazione, insiste Antonini “con un’attività molto serrata, con una serie di interventi, utilizzando risorse e finanziamenti europei. E’ carattere distintivo della nostra regione Marche, ricca di tradizione e memoria storica, guardare avanti, verso il futuro e senza paura di utilizzare gli strumenti della ricerca che l’università ci mette a disposizione”.

Il programma a Padiglione Italia

Il programma al Padiglione Italia prosegue con i numerosi eventi tra mostre, workshop, talk, seminari e performance. Al centro la mostra ‘Ars: tradition and innovation’, che dialoga tra tradizione culturale e manifatturiera marchigiana e sensibilità artistica giapponese. Le nicchie espositive presentano le eccellenze produttive marchigiane in diversi settori, mentre le Università di Macerata e Camerino, insieme a oltre 60 aziende, rappresentano l’intero territorio regionale.

I momenti di spettacolo

Tra i momenti di spettacolo, ieri sera l’apprezzatissimo concerto del Maestro Giovanni Allevi accompagnato dalla Chamber Orchestra. Eventi e incontri si svolgono anche fuori dal Padiglione, a Osaka e Tokyo, grazie alla collaborazione con ICE Agenzia, Camera di Commercio Italiana in Giappone, Consolato Generale d’Italia e Istituto Italiano di Cultura. ‘Ars: the Marche’s genius and skills / ARS: GENIO E CAPACITÀ MADE IN MARCHE’ è lo slogan che accompagna la settimana, sottolineando i valori che rendono le Marche riconoscibili e apprezzate nel mondo, tra innovazione e profondo legame con la propria terra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata