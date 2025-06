Due delle persone travolte dalla caduta sono in condizioni gravi

Dieci persone sono rimaste ferite, di cui due sarebbero in gravi condizioni, dopo la caduta di un albero in piazzale Roma, a Venezia. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno comunicato di aver prestato soccorso ed estratto alcune persone rimaste sotto le fronde e i rami dell’albero. I feriti sono tutti stati stabilizzati sul posto dal personale del Suem 118 e trasferiti negli ospedali dell’Angelo di Mestre e in quello di Venezia. Dopo aver assistito i feriti, le squadre hanno messo in sicurezza l’area che è stata posta sotto sequestro dalla polizia locale. Indagini in corso della polizia scientifica.

