L'incidente vicino ad Asiago: i due liberati dalle lamiere dai vigili del fuoco

Un velivolo ultraleggero, un Cessna 172, si è schiantato in prossimità dell’aeroporto di Asiago, in provincia di Vicenza, intorno alle 12.30 . A bordo il pilota e un passeggero. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno liberato i due dalle lamiere in cui erano intrappolati. I soccorsi del 118 hanno prestato le prime cure al pilota e al passeggero. Il primo è stato elitrasportato nell’ospedale di Treviso, mentre il secondo è stato ricoverato nel nosocomio di Vicenza. Secondo una prima ricostruzione, il velivolo ha mancato l’atterraggio, finendo tra la vegetazione, oltre la pista. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri.

