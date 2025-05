Sono 458 le aziende che riceveranno il sostegno messo a disposizione dalla Regione

Ben 458 aziende agricole marchigiane riceveranno un sostegno concreto per realizzare progetti di ammodernamento e sostenibilità, grazie ai 40 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Marche.

Gli interventi della Regione Marche

È stata pubblicata la graduatoria regionale relativa al pacchetto di interventi per gli investimenti produttivi agricoli mirati a rafforzare la competitività, migliorare la sostenibilità ambientale e promuovere il benessere animale. Le misure rientrano nel Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Regione Marche. Nello specifico, una misura è volta ad aumentare l’efficienza e la redditività delle aziende agricole, l’altra a favorire investimenti rispettosi dell’ambiente e il benessere animale.

Grazie all’incremento della dotazione finanziaria deciso dall’assessorato all’Agricoltura, pari a 12 milioni di euro aggiuntivi, il budget complessivo del pacchetto è salito a 40 milioni. Questo ha permesso di coprire quasi tutte le domande ammissibili, attivando investimenti per un valore complessivo di circa 85 milioni di euro, grazie al meccanismo del cofinanziamento.

Le dichiarazioni dell’assessore Antonini

“L’agricoltura marchigiana si conferma protagonista dello sviluppo economico e sostenibile della nostra regione – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura Andrea Maria Antoni –. L’importante risposta da parte delle aziende dimostra non solo vitalità e voglia di innovare, ma anche una crescente consapevolezza sull’importanza di investire in competitività e sostenibilità. Con l’aumento delle risorse abbiamo voluto dare un segnale concreto di fiducia al settore, sostenendo un’agricoltura moderna, capace di coniugare tradizione e innovazione, produttività e rispetto per l’ambiente”.

Un sostegno per le imprese agricole

Gli interventi mirano a rafforzare la competitività delle imprese agricole sui mercati, migliorandone le prestazioni economiche, ambientali e climatiche. I settori più rappresentati tra i progetti finanziati sono quelli della zootecnia, in particolare l’allevamento di bovini da carne, seguiti dai comparti avicolo, da latte e suinicolo. Significativa anche la presenza del settore vitivinicolo, che si distingue per numero di domande e impegno di spesa. Completano il quadro tutti gli altri comparti agricoli della regione – cerealicolo, florovivaistico, ortofrutticolo e olivicolo – confermando la trasversalità della misura e la partecipazione del mondo agricolo marchigiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata