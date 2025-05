Audizione in Commissione Sanità in merito a due proposte di legge concernenti i rimborsi per pazienti affetti da malattie oncologiche e malattie rare. Unanimità su parere relativo ai criteri di riparto del fondo nazionale per le politiche della famiglia 2024.

Due proposte di legge al centro dei lavori della Commissione Sanità e Politiche sociali presieduta da Nicola Baiocchi (FdI), con vice Romano Carancini (Pd). Queste riguardano le spese sanitarie.

Le pdl

Le due pdl hanno ad oggetto il rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche e delle malattie rare. Il tema è stato affrontato in sede di audizione con il Dirigente del settore spesa sanitaria e sociosanitaria della Giunta regionale, Alessandro Mengoni e con il funzionario Michele Cannito. All’audizione anche il Dirigente del settore flussi informativi sanitari e monitoraggio dell’Ars Marco Pompili. Focus specifico sui dati riferiti alle prestazioni effettuate fuori regione, fascia di età e isee per poter modulare al meglio le scelte future.

Il parere della Commissione

La Commissione, nel corso della stessa seduta, ha espresso parere favorevole all’unanimità sullo schema di delibera di Giunta regionale concernente gli interventi e i criteri di riparto del fondo nazionale per le politiche della famiglia 2024.

