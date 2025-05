Il presidente Acquaroli: "L'adeguamento era necessario. Settore strategico, nelle Marche lo abbiamo toccato con mano nelle più recenti alluvioni, durante il terremoto"

Approvata all’unanimità in Consiglio la proposta di legge che ridisegna in 36 articoli il nuovo Sistema regionale di Protezione civile. Il presidente Francesco Acquaroli ha espresso soddisfazione per quella che definisce una legge fondamentale.

Una riforma rinnovata dopo 24 anni

“La riforma del sistema di protezione civile – ha detto il presidente – è il frutto di un complesso e approfondito lavoro, molto attesa e necessaria, che sono lieto sia stata approvata all’unanimità. Abbiamo attualizzato una normativa risalente ad oltre due decenni fa che necessitava di una revisione e dell’introduzione di nuovi strumenti operativi anche alla luce delle recenti modifiche normative nazionali. Nelle Marche abbiamo toccato con mano nelle più recenti alluvioni, durante il terremoto, ma non solo, quanto il settore della Protezione Civile sia strategico per la sicurezza di territori e l’assistenza ai cittadini. Voglio ringraziare l’assessore Aguzzi e il Dipartimento di Protezione civile regionale per aver lavorato ad un testo di riforma articolato e importante per il nostro territorio attraverso il confronto e la concertazione su un tema che incide anche sugli enti locali e sul coinvolgimento di tanti volontari che operano capillarmente sul territorio”.

Un controllo più tempestivo sull’emergenza

“Sono molto contento per l’esito della votazione che ha espresso il generale apprezzamento dell’Aula – ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi – “A 24 anni dalla precedente legge regionale in materia – ha proseguito Aguzzi – era necessario dotarsi di una nuova disciplina, adeguandola alle più recenti disposizioni nazionali. La revisione organica delle attività di Protezione civile consentirà di orientare le future strategie alla rinnovata esigenza di ‘sistema’, coordinare le attività degli Enti locali e dei relativi piani di emergenza ottimizzando la risposta operativa, aumentare la conoscenza, la consapevolezza e la sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e promuovere percorsi finalizzati ad aumentare la resilienza della comunità marchigiana. In questa ottica la Protezione civile regionale riveste un ruolo fondamentale e ne è prova il fatto che è stato creato un Dipartimento che la incorpora insieme con il Genio civile”. Tra le novità introdotte dalla legge c’è la possibilità per il presidente della Giunta regionale di dichiarare la mobilitazione straordinaria e l’emergenza sul territorio, competenza da definire nei criteri e nelle modalità con successivi atti di giunta. Di particolare interesse anche il formale riconoscimento e valorizzazione del Sistema di volontariato organizzato delle Marche. “Sarà fondamentale portare avanti un’azione di sensibilizzazione e formazione dei cittadini su questi temi, con l’auspicio di coinvolgere sempre di più la presenza dei giovani all’interno del volontariato – precisa Aguzzi –. La loro opera e il loro contributo sono preziosi ed è necessario sensibilizzarli su temi così importanti per la comunità”.

Il focus della legge

La proposta è suddivisa in 9 Capi, rispettivamente dedicati a:

1. Sistema Marche e rapporti interistituzionali;

2. Sensibilizzazione e formazione;

3. Strumenti di pianificazione;

4. Struttura regionale di protezione civile;

5. Partecipazione dei cittadini e volontariato di protezione civile;

6. Gestione delle emergenze;

7. Disposizioni in materia di incendi boschivi;

8. Patrocini, loghi e benemerenze;

9. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Ampio spazio ai seguenti strumenti di pianificazione

1. Piano regionale;

2. Piani di Protezione Civile di livello provinciale, di ambito e comunale;

3. Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Le componenti della Struttura organizzativa regionale di Protezione civile

a) la Sala operativa unificata permanente;

b) le Sale operative integrate (SOI);

c) il Centro funzionale multirischi;

d) il Centro assistenziale di pronto intervento.

Viene altresì definita l’organizzazione del Comitato operativo regionale e l’Unità di crisi, nonché la Colonna mobile regionale.La normativa istituisce l’Elenco territoriale regionale del volontariato di Protezione Civile che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e agli eventi di protezione civile.

