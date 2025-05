L'evento a Senigallia (Ancona), l'assessore della Regione Marche, Chiara Biondi: "un evento che sa unire gioco e divertimento al sapere e alla conoscenza"

Dal 22 al 25 maggio il centro storico e il lungomare di Senigallia si trasformano in un grande laboratorio a cielo aperto con il ritorno di ‘Fosforo – la festa della scienza’, giunta quest’anno alla quindicesima edizione.

I 15 anni di ‘Fosforo’

Un traguardo importante per un evento che dal 2011 porta la scienza tra le persone, trasformando il sapere in spettacolo, gioco, dialogo e scoperta. Un’occasione per vivere la scienza non solo come conoscenza, ma come esperienza viva, condivisa e coinvolgente. La manifestazione è stata presentata questa mattina, nella sede regionale, in presenza dell’assessore alla Cultura e Istruzione Chiara Biondi insieme a Gabriele Cameruccio, assessore del Comune di Senigallia, ai delegati dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Università di Camerino e dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che hanno illustrato i pre-eventi di Sharper 2025 la notte europea dei ricercatori dentro ‘Fosforo: la festa della scienza’ e con Mattia Crivellini, il direttore di Fosforo.

“Quindici anni per un evento che sa unire gioco e divertimento al sapere e alla conoscenza per un’esperienza straordinaria all’insegna della didattica e della scienza – ha dichiarato l’assessore Biondi – La Regione sostiene questo che consideriamo un modello virtuoso creato grazie ad un gioco di squadra, una rete solida, tra istituzioni, scuole, università, imprese, associazioni e cittadini. E’ una festa del sapere ad inizio estate per le strade e le piazze della città di Senigallia capace di stimolare la curiosità e appassionare tutti, bambini, giovani e adulti con un approccio coinvolgente e divulgativo”. Un programma con oltre 100 appuntamenti in quattro giorni: laboratori, escape room, mostre interattive, spettacoli teatrali e conferenze, tutti a ingresso gratuito.

Il programma

Il programma è pensato per tutte le età, dalle scuole primarie agli appassionati di scienza, fino alle famiglie e ai curiosi di ogni età – ha spiegato Crivellini – Tra gli ospiti di spicco: Luca Perri con ‘La Scienza di Harry Potter’, Andrea Paris e Alessandro Gnucci con lo spettacolo ‘Scienza e Magia’, e l’evento ‘Sharper AI Night’ in collaborazione con le università marchigiane. In scena anche il ‘Klask! Campionato Italiano’, format musicali e incontri con autori come Alfonso Lucifredi, Riccardo Azzali e il content creator Hyde, il mago dei cubi di Rubik, con il suo spettacolo di Cubomagia. Tra le novità più attese: Perplexus, il rompicapo tridimensionale prodotto da Spin Master che permette di esplorare in modo attivo i concetti di geometria, orientamento spaziale e problem solving. Attraverso dei laboratori didattici, ideati da Spin Master insieme al Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova, i visitatori potranno scoprire i segreti per risolverlo.

Laboratori e mostre per piccoli e grandi esploratori: ogni giorno decine di attività pratiche permetteranno di scoprire la biodiversità, la matematica nascosta nei giochi, la chimica in cucina e l’informatica dietro ai robot. Con l’aiuto di divulgatori, scienziati e animatori, bambini e ragazzi potranno mettersi nei panni di paleontologi, fisici, biologi e ricercatori. Tra le location principali: Piazza del Duca, Piazza Roma, la Rotonda a Mare e il Teatro La Fenice.

Fosforo è organizzato dall’Associazione Culturale Next ETS con il sostegno della Regione Marche, del Comune di Senigallia e del Gruppo Imprenditori Senigalliesi. Ogni edizione è il frutto di un’alleanza tra istituzioni, scuole, università, imprese, associazioni e cittadini.

Informazioni e prenotazioni

Tutte le attività sono gratuite. Alcuni eventi speciali richiedono la prenotazione tramite Eventbrite. Per aggiornamenti, mappe interattive e dettagli sul programma: www.fosforoscienza.it

