Il presidente: "Le Marche stanno affrontando con determinazione importanti sfide di rilancio e trasformazione e, partecipare a questa iniziativa, ci dà l’opportunità di confrontarci"

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, partecipa al Festival delle Regioni e delle Province autonome, in programma a Venezia da ieri 18 fino a domani 20 maggio 2025, sul tema ‘Alla scoperta delle eccellenze regionali: un viaggio tra innovazione e tradizione’. L’evento, promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è un’occasione di confronto tra territori, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle autonomie regionali nello sviluppo del paese.

Le dichiarazioni del governatore Acquaroli da Venezia

“Questo appuntamento rappresenta un’opportunità di approfondimento e di aggregazione del sistema delle autonomie locali che è di primaria importanza per la competitività di tutto il sistema paese”. Il commento di Acquaroli, che ha aggiunto: “Le Regioni e le Province autonome hanno occasione nel corso di questi tre giorni di condividere visioni, strategie programmatiche, anche in rapporto a quelle del Governo nazionale, di affinare e rafforzare sinergie istituzionali. Le Marche stanno affrontando con determinazione importanti sfide di rilancio e trasformazione e, partecipare a questa iniziativa, ci dà l’opportunità di confrontarci, di ascoltare i territori e promuovere le nostre identità locali in un contesto nazionale di alto profilo – ha concluso Acquaroli -. Ogni anno, in particolare, vi è un filo conduttore che guida il nostro percorso: tutto questo serve per approfondire un dialogo costante e monitorare le politiche di ciascuna Regione, per lo sviluppo dell’intero paese”.

Gli incontri per parlare della Regione Marche

Ieri, il presidente Acquaroli, è intervenuto su temi strategici per la crescita e la coesione, portando l’esperienza e le progettualità della Regione Marche. In particolare, ha partecipato al ‘Region talk’ che si è svolto alla Scuola grande di San Rocco, dove ha parlato di ‘Federalismo fiscale: il futuro della finanza regionale’ insieme ai presidenti della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e con il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

La chiusura con la premier Meloni

Questa mattina invece il presidente Acquaroli ha partecipato alla Cerimonia di apertura della Conferenza, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Palazzo Ducale. Domani, al Teatro La Fenice, la conferenza si concluderà con l’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

