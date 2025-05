Indagano i carabinieri, che sono intervenuti sul posto

Un 26enne è morto accoltellato nella notte a Bergamo in via Ghirardelli nel corso di una lite. Indagano i carabinieri, che sono intervenuti sul posto.

Solo ieri la notizia di un altro giovane accoltellato a morte, con una coltellata al cuore, a Torino. E nella notte anche un altro ragazzo è morto a seguito di una lite a Treviso, davanti alla discoteca Baita al Lago.

Bergamo, c’è stata violenta lite tra tifosi

Sarebbe una violenta lite fra tifosi dell’Atalanta e dell’Inter dietro l’omicidio di un 26enne a Bergamo in via Ghirardelli avvenuto intorno all’1 di notte. Un 19enne bergamasco è stato arrestato dai carabinieri come presunto autore e si trova in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida davanti al gip. La vittima, incensurata come l’arrestato, è stata accoltellata alla schiena ed è morta in pochi minuti.

Secondo la prima ricostruzione l’aggressione sarebbe avvenute vicino alla porta di casa del 26enne. Poco prima era scoppiato un violento litigio fuori da un bar in Borgo Santa Caterina tra due gruppi di tifosi atalantini, come il giovane ammazzato, e interisti. A poca distanza dal cadavere sono stati trovati sia la lama che il manico del coltello in ceramica utilizzati per infliggere l’unica coltellata letale.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove verrà disposta l’autopsia dalla Procura di Bergamo. Le indagini sono in corso per individuare eventuali altri soggetti coinvolti.

