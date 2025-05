Le vittime due ragazze e un ragazzo tra i 19 e i 22 anni

Tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto in serata a Torchiarolo, in provincia di Brindisi. Si tratta di due ragazze e un ragazzo, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, che viaggiavano a bordo di un’auto presa a noleggio. Percorrendo la strada che collega Torchiarolo a Lendinuso, per cause ancora da chiarire il giovane alla guida ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro un albero. L’auto si è ribaltata e ha preso fuoco, lasciando i tre giovani senza scampo. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto, sanitari del 118, Vigili del fuoco e Polizia locale. Giunto sul luogo dell’incidente anche il pm della Procura di Brindisi. “È una tragedia, la comunità è sconvolta”, dice a LaPresse Elio Ciccarese, sindaco di Torchiarola, comune nel quale risiedevano i tre giovani deceduti.

