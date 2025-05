L'allenatore e il centrocampista nerazzurri devono pagare, rispettivamente, 15mila e 390mila euro

Un turno di stop a testa, e rispettivamente 15mila e 390mila euro di multa, per Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu in seguito all’inchiesta ultras. Sanzioni da 70mila euro per l’Inter e 30mila euro per il Milan.

Sono alcune delle pene, diramate con un comunicato dalla Figc, dopo i patteggiamenti nell’inchiesta della Procura Federale nata dall’indagine penale Dda di Milano ‘Doppia curva’ sugli affari del tifo organizzato milanese.

L’inchiesta ultras e i patteggiamenti

In particolare l’allenatore dell’Inter e il centrocampista turco hanno patteggiato una sanzione “per avere, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato ‘Curva Nord’” violando il divieto del Codice di Giustizia Sportiva di “avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”. I club sono stati multati per la “responsabilità diretta e oggettiva” (l’Inter) e solo “oggettiva” (il Milan) per i rapporti con gli ultras avuti dai propri dirigenti.

Trenta giorni di inibizione e 14.500 euro di multa sono stati comminati a Claudio Sala, responsabile della sicurezza dell’Inter. Stessa ‘pena’ per l’ex capitano e bandiera nerazzurra, poi dirigente, Javier Zanetti.

Le sanzioni in casa Milan

Per i rossoneri 30 giorni di inibizione e 13mila euro di multa per Fabio Pansa per i rapporti “con esponenti del gruppo Ultrà denominato ‘Curva Sud’. Pansa all’epoca dei fatti ricopriva il ruolo di SLO del Milan, la figura nata proprio per gestire i rapporti con le tifoserie. Le multe andranno versate su un conto corrente della Figc entro il termine perentorio di 30 giorni. Sul fronte penale sono in corso in Tribunale a Milano e in aula bunker nel carcere San Vittore i processi per associazione a delinquere, omicidio, tentato omicidio, estorsione e violenze agli ultras di San Siro. I club sono costituti parte civile contro i gruppi organizzati del tifo.

