Il locale era chiuso per lavori. Il rogo potrebbe aver avuto origine da un cortocircuito

Un cortocircuito potrebbe essere all’origine di un incendio che ha completamente distrutto un laboratorio di pasticceria in pieno centro a Roma, in Corso Rinascimento, a poca distanza dall’ingresso del Senato. I vigili del fuoco, intervenuti con 5 autobotti, hanno domato le fiamme. Quando il rogo si è sviluppato la pasticceria era chiusa per lavori e all’interno era presente solo il proprietario che, lievemente intossicato dai fumi sprigionati dalle fiamme, è stato soccorso dai medici.

