E' accaduto in via Aldo Moro nel comune di Vignate. Il piccolo traferito in ospedale con l'eliambulanza

Un bambino di 8 anni è stato investito in strada da un automobilista che stava facendo retromarcia, in via Aldo Moro nel comune di Vignate, nell’hinterland di Milano. Il bimbo, secondo quanto apprende LaPresse, stava giocando con il fratello gemello, quando è stato travolto dal veicolo condotto da un anziano che si è fermato subito a prestare soccorso. Il piccolo è stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza in gravi condizioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata