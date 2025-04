Il ragazzo è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è arrivata poco prima delle 10 in caserma a Milano, accompagnata dall’avvocato Angela Taccia. La donna sarà ascoltata come persona informata sui fatti nell’ambito della riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007.

Andrea Sempio risulta indagato per il delitto in concorso con Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio, o con altri ancora ignoti. La procura di Pavia ha disposto nuove attività investigative, delegando il reparto operativo dei carabinieri di via Moscova.

Daniela Ferrari non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti. A iscrivere il nome di Andrea Sempio nel registro degli indagati è stata la Procura di Pavia.

C’è l’ipotesi “suggestiva” che colloca Andrea Sempio nella villetta di Garlasco, dove Chiara Poggi fu trucidata il 13 agosto 2007, come omicida in concorso con Alberto Stasi “o altri soggetti” e poi la “irrilevanza investigativa” degli elementi a carico del 37enne, già vagliati da pm e gip in più occasioni: l’impronta sulla porta, l’alibi del parcheggio a Vigevano, le telefonate a vuoto a casa Poggi, il cellulare in vacanza dell’amico Marco Poggi, i capelli nel lavabo.

È terminata poco dopo le 11.00 di questa mattina, 28 aprile, l’audizione, durata circa 40 minuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata