“Una giornata di Liberazione contro ogni forma di tirannia” urlano i manifestanti

Hanno risposto in tanti all’appello dell’Anpi per una manifestazione il 25 aprile a Roma, per gli 80 anni della Liberazione. “Una giornata di Liberazione contro ogni forma di tirannia” urlano i manifestanti dai megafoni. Il corteo che si snoda per le vie del quartiere Garbatella e Ostiense, arriverà fino al parco Schuster.

La scelta dell’Anpi di non confluire in piazza di Porta San Paolo (dove era presente la comunità ebraica di Roma) ha fatto discutere e dividere l’area antagonista.

