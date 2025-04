Immagine dai social

Un utente: "Picchiati da una baby gang, governo trasmette messaggi d'odio"

Aggressione omofoba a Torino denunciata sui social. “Venerdì notte io e @zerbsde siamo stati attaccati da un branco di sconosciuti in centro a #torino senza nessuna motivazione se non quella che hanno le cosiddette baby-gang: cercare di riempire una vita vuota e misera, formare un branco per darsi un’identità dal momento che le famiglie non trasmettono la minima empatia ed educazione, sentirsi forti tramite la v*olenza di gruppo perché il #governoitaliano attuale trasmette solo messaggi di odio, d*scriminazione e d*isprezzo verso la vita umana (sì anche le minoranze sono vite umane, non solo i feti mai nati che a quanto pare valgono più di cittadini che combattono tutti i giorni per affermarsi in uno stato marcio). io e Dani stiamo bene, i lividi se ne andranno e le cicatrici ci ricorderanno per cosa stiamo lottando. abbiamo condiviso la nostra faccia e la nostra storia perché vogliamo che se ne parli, per favore parlatene e condividete. forse ad un certo punto lo #statoitaliano sarà in grado di organizzarsi per fermare delle bande di sedicenni impazziti…potrebbero farcela? nel frattempo proteggetevi e fate attenzione. noi siamo più che felici di tornare a casa e a malincuore non tornare più per un po’” scrive un utente su Instagram.

