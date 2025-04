foto Mauro Scrobogna/LaPresse

Giovanni Paolo II tra i più longevi di sempre, Urbano VII Papa per soli 12 giorni

Da Pio X a Papa Francesco. Sono 10 i Papi saliti al soglio pontificio dall’inizio del 1900. Il pontificato più lungo e quello più corto appartengono invece ai secoli passati, sebbene nell’ultimo periodo ci sia stato il lungo papato di Karol Wojtyla, sul Soglio di Pietro per 26 anni.

Gli ultimi 10 Papi: da Pio X a Bergoglio

A partire dell’inizio del secolo scorso, troviamo Pio X, Papa Giuseppe Melchiorre Sarto, che è stato in carica per 11 anni, dal 1903 al 1914, Gli è succeduto Benedetto XV, il genovese Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa in carica per 7 anni, dal 1914 al 1922. È ricordato soprattutto per la sua ferma opposizione alla Prima Guerra Mondiale. Dopo di lui, due Papi più longevi: Pio XI (Achille Ratti, in carica 17 anni, fino al 1939) e Pio XII (Eugenio Pacelli, sul Soglio di Pietro per 20 anni, dal 1939 al 1958).

Giovanni XXIII e il Concilio

Non sempre la lunghezza di un Papato ha determinato la sua importanza per la storia della Chiesa: è il caso di Giovanni XXIII, il ‘Papa buono’, che ha regnato per soli 5 anni, dal 1958 al 1963, ma ha dato il via alla ‘rivoluzione’ del Concilio Vaticano II. Ad Angelo Giuseppe Roncalli, arrivato al Palazzo Apostolico già anziano, succede Giovanni Battista Montini, che con il nome di Paolo VI regnerà per 15 anni, fino al 1978. Un anno che è ricordato come ‘l’anno dei tre Papi‘: il successore di Montini, infatti, Giovanni Paolo I, muore dopo soli 33 giorni dall’elezione.

Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II

Quello di Albino Luciani è uno dei papati più brevi della storia della Chiesa, al quale segue uno dei più lunghi. Karol Wojtyla, eletto Papa nell’ottobre del 1978 con il nome di Giovanni Paolo II, regnerà per 26 anni incidendo sulla storia mondiale fino al 2005. Dopo di lui è la volta di Benedetto XVI, il tedesco Joseph Ratzinger, in carica per 8 anni fino alle sue dimissioni, un evento storico che avviene nel 2013. Infine, l’argentino Bergoglio, scomparso lunedì a 88 anni dopo 12 anni da pontefice.

Il pontificato più lungo

Quello di Giovanni Paolo II non è il pontificato più lungo in assoluto: il Papa polacco è infatti superato nella storia della Chiesa da Pio IX, che regnò dal 1846 al 1878 per 31 anni e otto mesi, e da San Pietro, che secondo le stime degli storici guidò la Chiesa appena nata per un periodo compreso tra i 34 e i 37 anni.

Il Pontificato più breve

Tra i più brevi della storia c’è invece il papato di Giovanni Paolo I, appena 33 giorni, anche se nel corso dei secoli ben nove pontefici sono rimasti in carica meno di lui. Il pontificato più breve in assoluto è quello di Urbano VII, che nel 1590 regnò per 12 giorni, dal 15 al 27 settembre. Urbano VII, al secolo Giovanni Battista Castagna, si ammalò infatti di malaria appena tre giorni dopo la sua elezione e morì ancora prima di essere incoronato.

Gli ultimi 10 Papi, la durata dei loro Pontificati

Pio X (1903-1914, 11 anni)

Benedetto XV (1914-1922, 7 anni)

Pio XI (1922-1939, 17 anni)

Pio XII (1939-1958, 20 anni)

Giovanni XXIII (1958-1963, 5 anni)

Paolo VI (1963-1978, 15 anni)

Giovanni Paolo I (1978, 33 giorni)

Giovanni Paolo II (1978-2005, 26 anni)

Benedetto XVI (2005-2013, 8 anni)

Francesco (2013-2025, 12 anni)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata