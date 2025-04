Si tratterebbe di padre e figlio: in corso le ricerche

Il maltempo continua a colpire il nord Italia: due dispersi sul torrente Agno, in provincia di Vicenza. Le ricerche dei vigili del fuoco sono in corso. “Dalle prime informazioni, si tratterebbe di padre e figlio – si legge sull’account X del Corpo nazionale – trascinati con la loro auto dalla piena del torrente presso l’abitato di Valdagno, nel Vicentino”. I vigili del fuoco sono impegnati dall’una di notte con squadre di ricerca e droni.

Le ricerche ancora in corso

Proseguono senza sosta dalle 2 di notte le ricerche dei vigili del fuoco di padre e figlio dispersi sul torrente Agno, dopo essere probabilmente caduti con l’auto in una voragine aperta in via Terragli a Valdagno (Vicenza). A partecipare alle ricerche squadre a terra del comando dei Vigili del fuoco di Vicenza, soccorritori fluviali alluvionali, sommozzatori e droni del nucleo regionale del Veneto con il supporto dell’elicottero Drago del reparto volo di Venezia.

Frana a Trento, evacuate 14 persone

L’ondata di maltempo stanotte ha provocato una frana del quartiere San Martino di Trento. Lo smottamento ha interessato un’abitazione. In via precauzionale sono state evacuate 14 persone per garantire lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti ma la circolazione è bloccata.

Il Piemonte flagellato da frane e allagamenti

Frane, esondazioni, 200 sfollati e un ponte crollato: è il pesante bilancio una giornata da allerta rossa quella vissuta dal Piemonte per il Maltempo, nel pomeriggio aggravato anche da una vittima. Le forti piogge che dall’altro ieri colpiscono la Regione hanno causato gravi danni e disagi nel Biellese, dove per via delle precipitazioni e della piena del fiume Elvo ha ceduto, spezzandosi in due, il ponte Gilino, per fortuna senza coinvolgere persone. Una vittima, invece, si è registrata nel Chivassese, nel Comune di Monteu Da Po: nel paese, invaso dall’acqua e dal fango del rio della Valle, un anziano di 92 anni, Giuseppe Bracco, è annegato nella sua stessa abitazione.

Situazione critica anche nel Verbano

Situazione critica anche nel Verbano, interessato da diverse frane, smottamenti e esondazioni di fiumi e torrenti. Dei dissesti hanno interessato anche la statale 549 per Macugnaga, lasciando isolato il comune. Sul fronte dei trasporti, una bufera di neve in Francia ha portato alla chiusura temporanea del traforo ferroviario e autostradale del Frejus. Chiuso per l’innalzamento della Dora Baltea anche un tratto dell’Autostrada A5 a Ivrea, mentre è stata sospesa per allagamento la circolazione dei treni a Biella. In un aggiornamento a fine mattinata l’Arpa Piemonte ha declassato l’allerta da rossa ad arancione. Il Maltempo non ha risparmiato la Valle d’Aosta, con abbondanti nevicate e blackout, oltreché la Lombardia. Centoventi gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati da pioggia e vento a Milano, che in particolare hanno riguardato alberi crollati su auto, strade e binari dei tram. In città per precauzione sono stati chiusi i parchi e l’Idroscalo.

